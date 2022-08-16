保鮮紙包「練功券」呃160萬元泰達幣　警破詐騙集團拘主腦等4人

紅磡160萬泰達幣騙案告破，主腦等4人落網！警方早前接報，得悉有騙徒於社交平台高價收購虛擬貨幣，受害人不虞有詐，主動聯絡洽淡，並約定7月5日在紅磡商業中心B座一間辦公室進行交易。雙方見面後，騙徒取出兩疊用保鮮紙包裹的鈔票，並要求事主將價值160萬港元的泰達幣匯入指定電子錢包，待轉帳後便藉詞離開。事主其後檢查鈔票，發現只有表面示人的是真鈔，才知道自己大意受騙。

九龍城警區重案組接手跟進，經深入調查及情報分析後，鎖定一個詐騙集團，今晨(16日)分別掩至大埔、九龍城及秀茂坪區，以「串謀詐騙」拘捕3男1女(22至35歲)，並在各人住所搜出涉案衣物、8部手機及兩部手提電腦。警方相信，被捕人士包括集團主腦、負責與事主會面的疑犯、以及協助處理虛擬貨幣的成員等，他們現正被扣留調查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

案發於7月5日晚上7時許，一名姓張（27歲）男子偕友前往上址一間虛擬貨幣交易所，擬向另一名青年轉售泰達幣。期間，買家展示一疊千元面額大鈔，聲稱足以支付160萬港元的交易款項，張男一方見現金擺在眼前，登時放下戒心，並經網上轉帳相關虛擬貨幣。當張男款項到手，買家便聲稱要離開單位拿取驗鈔機，以便他們「點數」，詎料一去不返。二人苦候多時，開始察覺事不尋常，連忙取出交易所得的鈔票細看，赫見中間均以「練功券」偽鈔充數，只好無奈報警。