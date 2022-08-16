再多11新冠患者離世　60歲患肺癌男死者　確診後無求醫

本港新冠肺炎疫情未息，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日(16日)表示，日前呈報的瑪嘉烈醫院2歲3個月大的男童有好轉，情況由危殆轉至穩定，已毋須插喉、可自行呼吸，但仍在深切治療部留醫；至於屯門醫院5歲9個月大的女童仍然危殆，在兒童深切治療部留醫；其11歲姐姐情況穩定。過去一日多10名患者離世，分別為6男4女，年齡介乎60至97歲，其中兩人來自院舍，7人未打齊疫苗。另衞生防護中心亦收到由法醫呈報的1宗死亡個案，換言之本港今日共新增11宗死亡個案。

死亡個案中，最年輕的60歲病人為男性，本身有肺癌、接受化療，8月11日經快測確診，有咳、痰、抖氣不暢順，但沒有上報當局、看醫生或拿取新冠口服藥，病徵愈來愈厲害， 14日去北區醫院急症室，告訴醫生過去數天已經有不適，同日過身。另有3位病人，包括一名88歲女性本身有不同長期病，包括糖尿、高血壓、血脂高、中風，7月23日快測確診，有拿新冠口服藥吃，8月2日快測已無染疫，但中間仍有不適，包括發燒及咳，5日去私家醫院，檢測後仍然確診，CT值為27，轉介去律敦治醫院急症室，有抖氣困難及缺氧情況，需要入院，亦有開瑞德西韋新冠藥，情況轉差，至昨日(15日)過身。至於另一名97歲男士，本身同樣有長期病患，中間未有立即求醫，8月4日有去指定診所，有咳及痰，及可能開始有心臟衰弱的情況，已立即送入東區醫院。當時有處方新冠口服藥，除了新冠外，當局懷疑患者有病菌的肺炎，最後不治。而96歲女死者，X光片見到有肺癌情況，無打針，有呼吸困難，幾天後去急症室入院，血含氧量低，有即時開藥，惟因年紀大，及有高血壓和肺癌，昨日死亡。

其餘的6名死者，都是長期病患者，部份人有癌症、糖尿病、高血壓、中風、晚期腎病等，長萬病、年紀大或是其死亡原因。另外，法醫呈報的死亡個案為一名86歲男士，只打了一針，無長期病患，曾經骨折，過去數月留在家卧床，8月4日被家人發現昏迷，救護員到場後證實死亡。法醫科做解剖後發現肺部有肺炎，化驗後證實確診新冠肺炎。