今增5162確診　包括272宗輸入個案　11院舍現新病例

第5波疫情復熾，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，本港今日(16日)新增5,162宗確診，包括272宗輸入個案。醫管局新增10宗死亡個案，而衞生防護中心亦收到1宗由法醫呈報的離世個案。過去一日再多11間院舍出現新病例，共有15宗個案，77名院友需檢疫。另今日有92宗學校呈報確診，涉及71名學生及21名教職員；大埔天主教聖保祿幼稚園N1A班疑現傳播，須停課一周。另過去一周有8間學校出現多於2宗個案，全涉及幼稚園幼兒中心。

輸入個案中，99宗在機場找到，90宗於檢疫設施中發現，另有83宗於檢疫後發現。83宗個案當中，有54宗是第4日至第7日樣本確診，佔輸入個案20%。輸入個案來自53個國家及地區，有6個地方超過10宗，分別為印度、英國、新加坡、菲律賓、泰國、美國。歐表示，昨日Omicron變種病毒株亞系的數字，懷疑是BA.4或BA.5的個案百份比有上升，升至24.5%；BA.2.12.1的懷疑個案則維持在約8.9%。他又指，根據其他國家的經驗，若BA.5成為流行，可能短短幾周或一段時間內不斷攀升並成為主流，跟其傳播力有關。他料情況會在本港發生，BA.5在過去數周的比例逐步攀升。至於BA.5何時成為主流，歐坦然難以一概而論。

另外，屯門醫院臨床腫瘤科寧養病房一名病人助理確診，篩查後發現再多9名病人及4名員工確診，分別為7男2女，目前正接受治療，該群組共涉及14人。而東區醫院內科病房有一名病人於本月13日經入院篩查確診，其後發現多5名病人染疫，分別是67至95歲，及後再發現1名員工確診。有關病人及員工正接受隔離治療，全部情況穩定。上述病房已暫時停收新症及探訪安排。