元朗荃灣等5區多地屋苑污水帶疫　政府派24.5萬個快測包

新一波新冠肺炎疫情持續，今日東區、北區、葵青區多處屋邨驗出污水染疫。政府今日(16日)公布，房屋署及當區的民政事務處將陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約24.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉及地點包括元朗區的朗屏邨、楊屋新村、嘉湖山莊(樂湖居及賞湖居)；荃灣區的田寮新村、芳園路64號、馬灣大街村、馬灣漁民村屋、龍騰閣、帝華軒、海雲軒、浪翠園第一至四期、麗都花園、豪景花園、豪景花園依麗小築、光板田村；深水埗區的紫藤路與地錦路附近一帶住宅及澤安邨；黃大仙區的彩虹花園、文德樓、牛池灣村、金池徑及龍池徑附近一帶住宅、東頭(二)邨、御‧豪門、豪門；中西區的薄扶林道遊樂場附近一帶住宅，以及山市街、青蓮臺及李寶龍路附近一帶住宅。

為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行新冠病毒檢測，並在一些地區檢測到污水含病毒的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。