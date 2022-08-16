國泰7月載客較疫情前仍跌逾9成　貨運差過去年

貨運方面，國泰7月份運載10.07萬噸貨物，按年減少17.2%，與2019年7月相比更減少40.7%。月內的貨物收入噸千米數按年跌27.5%，與疫情前相比減少42.6%。運載率下跌10.8個百分點至71%。今年首7個月，載貨量按年下跌6.6%，運力減少28.3%。

國泰指出，夏季的航空貨運需求一向較為淡靜，7月多個主要市場在的貨運需求較為平滯，因此大部分市場的載貨量按月回落。此外，貨運航班運力於月內因惡劣天氣令航班取消及持續的運作限制而減少，主要影響印度及美洲航線，歐洲航線的運力則有輕微增長。

展望業務，國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，抵港旅客檢疫的新安排有助訪港人士，亦能刺激香港居民出行旅遊，惟現行機組人員的新冠防疫限制仍然窒礙了該企提升航班運力的能力。他又指，對於冬季的貨運旺季依然審慎樂觀，但業務可受全球經濟環境影響，預計未能與2021年旺季的出色相比。