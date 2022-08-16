浸大取錄6名精英運動員　張家朗成李慧詩師弟

早前大學教育資助委員會推出「學生運動員學習支援及入學計劃」，預留最多1億港元撥款予8間教資會資助大學，支持有意在學業及運動上雙軌發展的傑出運動員。為配合教資會的計劃，香港浸會大學今年推出的「優才運動員入學計劃」，取錄6名精英運動員，其中包括奧運金牌得主「劍神」張家朗。

6名精英運動員，包括張家朗在內，欖球運動員霍山文、乒乓球運動員關文皓、游泳運動員郭俊希、武術運動員劉子龍，以及田徑運動員石錦程，皆選讀浸大體育運動及健康學系的體育及康樂管理課程。張家朗於中四時停學專注劍擊，今日回歸校園，他表示是因為自感年紀不小，運動員不能做一世，要開始鋪排將來。張稱，選擇浸大是因為見到不少精英運動員，例如「牛下女車神」李慧詩，都入讀浸大，加上與校方開會過後，認為學校對支援學生運動員方面有很多經驗。而他揀選體育及康樂管理課程，是因為課程內容對運動生涯有幫助，希望能應用相關知識。張表示，因少時已停學，所以打算像面對比賽一樣，謹慎一點去面對入學，「慢慢去catch up(趕上)」。

2019年世界武術大師賽男子南拳金牌得主、武術運動員劉子龍表示，很感謝獲浸會大學取錄，他期望於學校參加不同活動，認識更多同學，笑言「最主要係順順利利畢業」。至於平衡學業和運動方面，劉表示會與教練及學校老師去分配時間，例如會在早上上課，晚上訓練，抽平日休息時間來溫習。浸大校長衞炳江教授表示，歡迎6位精英運動員加入浸大大家庭，又指浸大一直致力推動香港體育發展，該計劃會為獲取錄的學生提供全面及個人化的學習支援，包括提供個人化輔導、學業諮詢、心理培育和生涯規劃，以及提供靈活的學業安排，配合他們訓練和比賽日程。