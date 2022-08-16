青年警總外塗鴉判感化後失蹤近2年　今改判入戒毒所

警方新界南總區重案組早前在西貢拘捕4名16至23歲男子，均因涉嫌沒有按照法庭的指令歸押而被捕。其中1人涉及1宗2019年的參與非法集結案，但在受審當日沒有到庭，失蹤將近2年後落網。他另涉於2019年6月21日在灣仔警察總部外牆塗上「condom」字樣，他承認刑毀罪及後被判感化1年。就違反該案感化令，他今（16日）午被帶上東區裁判法院重新判刑，主任裁判官嚴舜儀考慮到被告年紀、有毒癮及意志力薄弱，接納報告建議，判處被告戒毒所令。

被告王愷銘（20歲），他於2020年承認一項刑事毀壞罪，控罪指他於2019年6月21日毀壞灣仔警總外牆。當時裁判官接納感化官建議，判被告感化1年。被告今天因違反感化令而帶上庭、重新判刑，辯方求情時，透露被告是因為脊椎側彎、失眠和壓力大，在損友的影響下才開始吸食大麻，被告現已不再接觸該些損友，在獄中亦不會有機會接觸到毒品，求情法庭判處短期監禁，讓被告在獄中自行戒毒。

主任裁判官嚴舜儀在判刑時表示，早前為被告重新索取感化、勞教中心及戒毒所報告，醫官在報告中提到被告有毒癮及適合判入戒毒所。被告雖然另涉一宗非法集結案，一般而言會判監，但該案案情尚未敲定，控方亦指可能會加控其他控罪，故該案判刑未能預料。裁判官明白被告不欲被判入戒毒所，但被告違反感化令，長時間與感化官失聯及仍有濫藥問題，而當初刑毀一案亦有一定嚴重性，加上被告意志力薄弱，有必要盡快在專人協助下戒掉毒癮，故判處戒毒所令。

案件編號：ESCC 654/2020