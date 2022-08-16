葵涌邨天橋貼示威海報　13人被控刑毀受審

前年2月24日，有人在葵涌邨商場一條天橋附近張貼示威文宣。警方事後拘捕15名15至31歲男女歸案，當中包括有5名中學生及1名教師。他們同被控1項刑事毀壞罪，當中7人另被控管有物品意圖損壞財產的交替控罪。2名女被告早前承認刑毀罪被判罰社會服務令。餘下13名被告不認罪，案件今天（16日）在西九龍裁判法院開審。作供警長憶述各被告當時的分工各施其職，有人在貼海報、有人在攪動白膠漿等等。

今天受審的13名被告依次為女學生鄒文燕（18歲）、女學生葉嘉儀（18歲）、無業男子李霈濠（21歲）、男學生陳信豪（20歲）、廚師張家禧（21歲）、女學生梁詠彥（21歲）、女學生朱麗茵（20歲）、女學生林慧淇（19歲）、男學生鄭珈熹（19歲）、男學生黃文杰（21歲）、無業男子李永熙（23歲）、男教師李重熙（31歲）及無業男子鍾正浩（22歲）。他們同被控一項刑事損壞罪，指他們於2020年2月24日，在葵涌邨商業中心的天橋，無合法辯解而損毀屬於房屋處的天橋牆壁及欄杆，意圖摧毀該財產或罔顧財產是否會被損壞。交替控罪則指控梁詠彥、鄭珈熹、黃文杰、鍾正浩、李永熙及李重熙，在同日同地管有油漆製白膠漿及可貼海報的工具，意圖損壞屬於房屋署的財產。至於2名分別姓吳及姓鄧的女學生被告早前已承認刑毀罪，各被判罰180小時社會服務令，及每人向房屋署賠償156.7港元。

警長李忠良作供指，案發當晚6時10分，他與8名同袍在葵涌一帶進行軍裝巡邏，去到葵涌商場5期平台時見到十餘人在平台天橋出入口。李稱15名被告當時分成4組在行動，其中鄒文燕、葉嘉儀、姓吳及姓鄧的女生站在一起，鄒、葉、吳將海報貼在牆上，好像「彩紙咁貼」，而鄧手持一個載有白膠漿及油掃的紅色膠桶。李霈濠、陳信豪、張家禧站在天橋口，將海報貼在欄杆之上。梁詠彥、朱麗茵、林慧淇站在天橋口的另一邊，梁拿著一個載有白膠漿的膠桶，朱及林張貼海報在欄杆上。鄭珈熹、黃文杰、李重熙、鍾正浩和李永熙則站在圓石枱前，首4人之中，有人手持大型油掃在攪動桶內的白膠漿，李永熙就處理紙箱內的紙張，當時圓石枱上還有很多海報。根據同意事實指出，紙箱內有的海報印有「如果你咁唔好彩被人告暴動，我會等你」、「傘陣是為了保護手足」、「若要成功，必須要有所行動」、「為來日煲底相見，讓自由遍地開花」等字句。

案件編號：WKCC 2800/2021