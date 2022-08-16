小鐵漢升高班　母讚懂保護肚內起搏器　肌肉發展進步

患有先天性心臟病的5歲「小鐵漢」Kansas，出生至今歷經多次開腔大手術，包括換機械心瓣和植入心臟起搏器。他上月26日晚因發燒赴天水圍醫院急症室，惟因公立醫院轉介程序不善，求醫超過15小時始獲轉至香港兒童醫院接受治療，醫管局其後亦就事件致歉。Kansas媽媽昨日(15日)於社交平台分享小鐵漢的近照，指他幼稚園中班結業，準備上高班，並大讚他上體育課或進行某些活動時，懂得保護自己肚內的起搏器，更透露Kansas特別喜歡和女同學玩。Kansas媽媽又寄語其他父母要相信小孩的力量，給予時間適應學習步調。

Kansas上學日子不多，曾經要上言語治療的課堂，其母擔心他上學的狀況，幸好老師說Kansas跟同學相處不錯，性格熱情，更形容他似「小老師」，表達及對答皆如流。Kansas媽媽回想起曾經要手抱上樓梯，亦未能常參與體育堂，攀爬或彈跳都未做得到，但現在Kansas能自行上2樓在窗邊跟媽媽揮手再見，肌肉發展也比以往進步許多。

種種經歷下，Kansas母親想鼓勵一下其他父母，認為爸媽只要做「必要時」的後盾，定會見証着他(小孩)默默地成長。