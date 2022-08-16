議員促放寬 「3+4」檢疫措施　盡快海外通關

政府將於10月發表《施政報告》，現正展開公眾諮詢。有政黨以「鞏固提升香港國際金融、創科和經貿中心地位」為題提出建議，促請當局盡快與海外及國內通關，亦提倡推行數字經濟發展、電子商貿、再工業化推進以及善用土地發展等。

議員黃英豪表示，工商界對於「3+4」方案不滿意，主要國際城市已無檢疫隔離安排，希望加快海外通關，如「0+7」。至於與內地通關問題上，議員葛珮帆稱心急如焚，因為很多企業都視內地為重要市場，同時亦明白內地嚴謹的防疫政策。因此，她建議局部通關，包括商界及恩恤安排，亦可在香港方艙醫院，安排到訪內地的港人先作檢疫隔離。

至於在經濟建議上，議員黃英豪指5G科技盛行，而國內更由國家投資5G基建，如起路及起橋一樣。因此，黃建議政府對相關產業加強資助，並成為香港基建的一部份，亦可與向營運商合作，推展配對基金等。此外，黃亦強調電子商貿的重要性，稱香港在空運運輸方面名列前茅，故應與內地市場接軌，並跟隨內地的內循環發展。另一議員周浩鼎稱再工業化推進刻不容緩，創新科技及工業局應為製造業的生產總值百分比設立指標，強調製造業對香港的貢獻。周又指政府有責任提升新興行業的發展，包括半導體、食物科技及健康科技等。至於議員葛珮帆則指香港應善用土地發展，並吸引大型企業來港投資，特別是一些龍頭企業，從而吸納科研人才及資金，政府亦應在稅項及批地上作調整。