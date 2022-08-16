「3+4」政策紓緩檢疫酒店供應　約3成提供即日預訂入住

港府上周五(12日)放寬入境檢疫安排至「3+4」後，除了出入境人數有所上升外，更紓緩了62間指定檢疫酒店房間的供應。東網記者於今日(16日)下午4時，於數個旅遊網站搜尋有關酒店的預訂情況，發現仍有3成酒店能夠即日預訂入住，最便宜只需連稅每晚650港元，隔離3天收費不足2,000港元，大大減輕入境人士的負擔。

其中一個預訂網站顯示，列出的39間指定檢疫酒店中，有12間提供即日預訂，即由今日起隔離至本周五(19日)，價錢最平的是位於土瓜灣的奧斯酒店，未連稅每晚收費591港元，連稅後則為650港元，隔離3日收費1,950港元；其餘11間酒店的價錢，連稅後由680港元至3,960港元不等。

另外，東網於6月曾經報道有關資訊，當時酒店預訂情況十分緊張，8月的預約全數爆滿，最快於9月1日始有香港金域假日酒店一間提供預訂，每晚未連稅收費則為1,600港元。直至今日，該酒店最早於8月23日便可預訂，價錢亦減至未連稅的1,020港元。縱觀其他檢疫酒店房間，預訂價錢俱有所下跌，反映「3+4」措施實施後，檢疫酒店的需求得以緩解。