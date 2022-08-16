政Whats噏：衞生黑點多到數唔晒　議員叫政府咪停手

政府喺啱啱過去嘅周日大鑼大鼓咁展開為期3個月嘅「打擊衞生黑點計劃」，而喺聽日(17日)舉行嘅第2次立法會「前廳交流會」，重點係傾衞生黑點嘅問題。之不過，班議員唔等政府講就將問題搵上門，呢兩日已經揭「瘡疤」，周圍都有阻街、後巷污穢同發泡膠箱，提醒政府咪遺漏，同時亦叫政府咪停手，睇怕聽日嘅前廳交流會隨時變咗投訴大會。

擔任「清潔大隊長」嘅政務司副司長卓永興，喺當日聯同相關嘅問責局長視察油尖旺嘅後巷黑點，包括到塘尾道一帶嘅後巷巡視。之後，連日來佢都為呢個計劃解畫，否認做騷之餘，仲話掉垃圾嘅人都有責任等等。其實嗰日佢巡視一條後巷時見到有一部棄置電單車，即時要求移走，但翌日就被發現喺嗰條後巷再有另一部棄置電單車，真係一巴掌摑到應一應。

外界質疑卓永興當日巡視嘅地點，事前已洗「太平地」。姑勿論係點，九龍西地區直選議員梁文廣同日都去咗深水埗同油尖旺嘅衞生黑點視察，發現後巷問題多籮籮，例如雜物堆積、捕鼠器位置錯誤擺放，部分甚至仲係未開嘅；污水淤塞問題惡化，同埋有大型棄置物件，例如已報廢嘅電單車、棚架下堆放大量雜物，仲見到老鼠出沒，同埋瀑布式嘅漏水問題。

究竟真實嘅狀況係點？看官自行判斷。然而呢啲問題係長期積累落嚟嘅，政府掃一次解決唔到，梁文廣都呼籲政府要長期作戰，繼續收集衞生黑點，打擊黑點要持續咁做先得。

衞生黑點區區都有，新界西北地區直選議員周浩鼎都等唔切，日前再去到屯門新墟街市附近做直擊，話之前貨物阻街嘅問題稍稍緩解，但怕好快會死灰復燃，仲建議政府必須採取充公貨物先可以收到阻嚇作用，之後亦會繼續促請政府咁做。

周浩鼎又提及喺街市附近堆積發泡膠箱嘅問題仍未解決，而佢之前同班地區兄弟如莊展銘等，睇過元朗同益街街市外嘅情況，有條街都係堆咗好多木板同發泡膠箱，到依家都未清理，佢話發泡膠箱積聚已演變成全港性問題，要求政府用新科技去處理，包括溶化發泡膠，咁就可以減少各區大量積聚嘅情況。

意見好多，政府又接納幾多？相信班議員會喺聽日嘅前廳交流會爭相反映。點解佢哋要搶住出聲，都係驚政府虎頭蛇尾，若果做3個月貨仔就收兵，最後必定會打回原形。到底會係點？大家要拭目以待嘞！