疫下停上門抄錶　住戶收高額水費　斥當局趁火打劫

第5波疫情期間，電力、煤氣公司及水務署一度暫停派員上門抄錶，市民的水電煤費均以過往用量估算及收費。有網民在社交平台反映，其二人單位過往水費每期(4個月1期)逾百元，但水費近日因疫情無派人抄錶登記下，兩期水費竟高達共逾800元，比先前收費貴4倍或以上，直斥當局就如搶錢一樣。

涉事網民今日(16日)在Facebook群組「北區之友」貼文及反映上述情況，批評「水務局(署)借疫情搶市民錢」，過往其單位用水量只會達到第2級，惟疫情無抄錶期間的8個月，水費計算到第4級，連同排污費需共交800多元，遂向街坊探究原因。不少街坊亦留言遇到類似情況，「好似趁火打劫一樣」、「我屋企都係交多咗好多，打電話去投訴又無人聽」。

據水務署住宅用水的水費計算，用水量分為4級，每級以遞進式收費。第1級為「首12立方米的用水量免費」；第2級為「次31立方米的用水量，每一立方米的收費是4.16元」；第3級為「次19立方米的用水量，每一立方米的收費是6.45元」；而最高的第4級則為「用水量超過前3個級別後，以後每一立方米的收費是9.05元」。其實早在前年7月，水務署亦因疫情暫停抄錶，並以電腦估算水錶讀數，期間不少市民都收到天價水單。水務署則表示，除了估算水標讀數出錯外，水費偏高的常見因素亦包括水管漏水、非法連接樓宇內部喉管及水錶損壞。