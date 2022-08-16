彈票黨網購騙貴價貨涉款逾180萬　警拘12人檢偽鈔起贓

警方自一月起接獲多人報案，指有買家相約他們交收其在網上購物平台出售的貴重貨物，包括名牌手袋、手錶、鑽石戒指及智能電話等，並在交收前先將無效的支票存入受害人戶口，以製造已付款的假象。受害人誤以為成功收款，遂把貨品交予騙徒。另外，騙徒更向部份受害人訛稱自己「入錯支票」，轉賬過多款項，要求受害人退款及將款項存入指定的銀行戶口。其後受害人發現支票未能兌現，懷疑受騙，遂報案。

新界北總區重案組人員經深入調查後，鎖定一個詐騙集團，並於7月21日至今日(16日)展開代號「岸然」的拘捕行動，在全港各區拘捕8男4女，年齡介乎29至70歲，分別涉嫌串謀詐騙、處理贓物及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「洗黑錢」）。人員相信該詐騙集團與23宗同類型案件有關，涉及金額超過180萬港元。

調查顯示，該12名被捕人在案中擔任不同角色，包括負責交收、存入無效支票、出售或典當受害人的財物、提供支票戶口及提供網上銀行戶口等。行動中，人員檢獲36張支票、24張面額為港幣500元的偽製紙幣、11張電話卡、5部智能電話及一張銀行卡，並起回價值超過100萬港元的失物，包括4隻手錶、兩個手袋及一隻鑽石戒指等。

被捕人當中，一名48歲被捕男子已被暫控一項「處理贓物」罪，另外一名30歲被捕男子及一名32歲被捕女子則各被暫控一項「以欺騙手段獲得財產」罪，案件已分別於7月25日及8月5日在粉嶺裁判法院提堂。其餘被捕人則已獲准保釋候查，須於八月下旬至十月中旬向警方報到。