樓上打鼓無隔音棉　住戶土炮震樓器反擊　網民倡播《大悲咒》

「震樓神器」早年曾熱極一時，今日(16日)竟出現土炮版！事緣有市民住所樓上有鄰居打鼓卻沒有安裝隔音棉，導致聲浪影響附近其他樓層住戶，該市民今午與該樓上鄰居曾因聲浪一事嘈交，於是決定實行報復計劃，自製「震樓神器」誓要與樓上住戶一決雌雄，更將過程拍片放到網上討論區，直言「睇吓邊個認輸先」，又與網民分享自己土炮「震樓神器」的製作方法。

該市民今午將片段放上討論區後，留言稱「依家出街食個飯、行下商場先」，隨即引來大批「花生友」入貼文「睇戲」，不少更建議播放各種奇怪音樂，諸如《大悲咒》、重金屬音樂等，甚至有人提議「播《Baby Shark》(一首關於鯊魚一家的兒歌)先夠做，一直播」。另有網友向發貼者求教如何製作土炮「震樓神器」，該市民隨即大方地列出所需物品「厚身布(用以隔音)、水盤、藍牙音響、棍」，其他網民則點出當中缺點，「漏音好勁」、「藍牙音響又唔夠bass(低音不夠強勁)」。

現時網購平台的「震樓神器」大部分已下架，該類裝置配有摩打，可發出高頻震動敲擊，最高可達約80分貝，啟動電源後摩打便會運作並撞擊天花板發出聲響。有律師曾表示使用上述裝置對鄰居造成噪音騷擾，本質上與故意敲牆、揼地製造噪音無異，建議受影響住戶可向管理處求助，部分情況或可向法庭申請禁制令，如對方仍繼續有關行為，或會遭受民事賠償金或刑事處罰，惟類似問題最大難度在於搜證，故受影響住戶可透過錄音等作為證據，申訴會較易成立。