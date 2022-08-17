敦煌藝術展下周三開幕　首度在港展出中唐古窟複製品

市民將有機會再次欣賞到瑰麗堂皇的敦煌藝術風采。位於沙田的香港文化博物館第3度與敦煌研究院合作，於下周三(24日)舉辦「敦煌—千載情緣的故事」展覽，更會首度在香港展出，建於中唐時期、極具代表性的榆林窟第25窟複製洞窟，重現洞內精美絕倫的壁畫。

敦煌石窟是舉世聞名的佛教藝術文化寶庫，傳頌千載，歷久彌新。石窟內保存了美輪美奐的壁畫和栩栩如生的塑像，傳遞各種懇切的期盼，亦呈現中國古代人民的精神和生活面貌。是次展覽將帶觀眾一起重遊千年萬里以外的盛世敦煌，穿越時空，再續情緣。 展覽透過石窟壁畫和文物、臨摹絹畫和複製洞窟，結合歷史、藝術和科技的元素，將藝術科技及多媒體技術融入展示，讓敦煌動起來，展品包括第25窟複製洞窟；以美學角度剖析壁畫中的經典山水場景；以沉浸式投影及數碼技術重新解讀宋代報父母恩重經變等。

展期由本月24日至今年11月21日，在香港文化博物館1樓專題展覽館3、4、5舉行， 開放時間為平日上午10時至下午6時，周末及公眾假期上午10時至晚上7時，逢星期二休館，但公眾假期除外。 入場費標準票10港元、團體票7港元、優惠票5港元，博物館通行證持有人可免費入場。