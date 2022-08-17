港女被呃　揭案中案報警

港人淪為犯罪分子挾持的騙案工具，事件令人大感匪夷所思。本報記者根據John描述的地點及資料進行研究，發現他談到的泰緬邊境的克倫邦地區，確是一個三不管地帶，當地由克倫族武裝控制，謀求獨立，與緬軍交戰多時。而這個邦亦是近期臭名遠播的「KK園區」所在處。正因泰、緬均對上址沒有控制權，受害者即使向中國駐泰國或駐緬甸使領館，或國際刑警、人道救援組織等發出求救訊息也無果。一般港人未必會到上述地點，但近期揭發的不少個案均涉及高薪陷阱、情緣陷阱等，受害人往往在泰國被輾轉帶到上址。

揭發今次事件的Jane在一個投資群組上認識John，被對方游說開戶投資以太幣，兩人交換手機號碼，偶爾透過視像通話閒聊，漸漸建立互信，其後John一再游說她加大投資，Jane感覺有異，嘗試提走自己戶口內的金額不成功始知被騙，她曾直接質問John他是不是騙子，豈料John直認不諱，坦承身不由己，本月更透過轉數快分3次退還8,000港元予她，並答應若能平安返港，定必全數歸還餘額。

對於港人身陷上述絕境，Jane亦感詫異，並指John曾向她透露，身處區域的地方政府在本年中才被當地民兵組織推翻，現時處於無政府狀態，故他向中國駐緬甸當地的使領館，及當地警察求助均無果，據知現時上述區域仍有民兵佔據，任何官方組織都未能透過外交手段介入，名副其實屬「三不管」地帶。