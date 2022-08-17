兒童確診新冠個案增　醫生：嘶哮症幾乎每日一新症

新冠疫情變種毒株來勢洶洶，本港連續錄得多宗兒童嚴峻個案，更有人出現現嚴重併發症，例如急性壞死性腦炎及嘶哮症等，瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華昨日(16日)表示，近日該院幾乎每隔一日便會收到嘶哮症新個案，由於進入深切治療部的兒童病患只是「冰山一角」，家長切勿掉以輕心。他強調，兒童染疫後風險極大，康復後又有機會出現中期後遺症(兒童多系統發炎綜合症)或「長新冠」情況，瑪嘉烈醫院跟進了288個康復病童個案，當中有超過30%小童最少有1個或以上的「長新冠」病症，例如記憶力衰退、頭痛，甚至出疹、短暫失去視力及脫髮等，情況令人憂慮。

關日華表示，香港大學醫學院分析過千宗染疫入院的第5波11歲或以下的病童個案，發現當中有約15%出現神經系統併發症，超過5%出現呼吸系統併發症，更有1.8%需要在兒童深切治療部留醫。當中以嘶哮症及急性壞死性腦炎為較多數出現的并發症。他指出，嘶哮症是一種由病毒感染導致的咽喉、氣管及支氣管腫脹，呼吸受阻，以致呼吸困難，若未能及時得到治療，病童可能會因脫氧而導致腦部受影響，最終出現長期後遺症。急性壞死性腦炎更是一種破壞性神經系統疾病，病童通常會出現抽搐超過30分鐘、失去知覺及呼吸困難等嚴重病症。家長若發現病童出現任何嚴重病症，例如抽筋、呼吸困難、嘴唇發紫等，便應馬上送院求醫。

後遺症方面，兒童多系統發炎綜合症(MIS-C)多數在2至8周内出現，病症多數為持續發燒、氣管發炎等，現時已有超過50宗病童個案出現該後遺症，當中過半數病童需要在深切治療部留醫。關又稱，瑪嘉烈醫院跟進了288個康復病童個案，年齡最小為8歲，最大為13歲，超過30%小童最少有1個或以上的「長新冠」病症，例如記憶力衰退、頭痛，甚至出疹、短暫失去視力及脫髮等。關日華說：「新冠後遺症對全世界來説是一個新課題，對其未有太深入的了解」，爲了監測小童染疫後出現的後遺症並取得更多有關新冠後遺症的數據，全香港兒科部門將會於兒童醫院成立門診，為出現後遺症的病童進行多年的長期復診。最後，關醫生亦指，外國數據顯示接種疫苗能有效減低新冠後遺症出現，因此呼籲家長儘快讓兒童接種疫苗，減低兒童染疫後出現重症或死亡的機率。