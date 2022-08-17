郵輪公司放棄港市場　旅業盼當局檢視熔斷機制　聖誕啟航遊公海

港府允許復辦郵輪公海遊，但設有熔斷機制。旅遊業界昨日(16日)與醫務衞生局會晤，促政府檢討熔斷安排，讓業界增加收入渠道，避免倒閉。有份參與會議的旅遊界議員姚柏良今早(17日)在電台節目表示，熔斷機制是旅遊業界最關注的問題。若郵輪公司可保證消毒及防疫程序，當局應探討熔斷機制是否仍需要保留。

姚柏良重申，只要機制仍然存在，較難吸引郵輪公司返回香港市場。即使郵輪公司願意返回香港市場，仍要先得到總公司批准，船員及工作人員抵港亦要隔離檢疫。即使港府即時放寬限制，船隻仍要先完成正在營運的行程，預計最快都要3個月，亦即「等到聖誕」才會有郵輪來港。

香港旅行社東主協會會長葉慶寧則透露，業界於會面中向有關方面提供相關數據作解説，予政府就公海遊作出決策，獲局方聆聽意見。他認為，上屆政府對公海遊的防疫規定，與貨船「睇齊」過於嚴格，結果令不少郵輪公司對「公海遊」卻步，相反海外現已陸續恢復出海。由於「公海遊」船客皆為本地居民，船上職員亦需遵從核酸測試、接種疫苗等規定，甚至較酒店、樂園等處所安全，期望當局可以放寬郵輪旅遊檢疫限制。