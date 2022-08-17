兩周錄476毫米雨量　存水量急增2600萬立方米　9水塘滿瀉

本港8月受熱帶風暴「木蘭」影響，多區連日滂沱大雨，本月降雨量截至昨日(16日)，約半個月已錄得476.3毫米，超越今年任何一個月份，較降雨量最高的5月份(436.5毫米)，還超出9%。水務署公布本港最新水塘存水量，截至昨日(16日)17個水塘總存水量約4.43億立方米，較上周的4.18億立方米，增加近6%，約2,600萬立方米。根據水務署最新更新的數字顯示，水量已佔總容量75.72%，若與去年同期相比，高出近4.02%，增近2,400萬立方米。

此外，截至昨日(16日)，本港共有9個水塘滿溢，存水量達100%，其分別爲香港仔上水塘、香港仔下水塘、大潭副水塘、大潭中水塘、大潭篤水塘、大潭上水塘、石壁水塘、九龍副水塘和九龍接收水塘。而石梨貝水塘的存水量亦已接近96%。本港17個水塘中，存水量最小的為下城門水塘，約5.77%。水務署曾解釋，下城門水塘存水量一直維持較低水平，是因其與船灣淡水湖相連，主要預留作雨量急增時收集雨水。

本港的水塘出現溢流，都是發生於19世紀至20世紀中興建的中小型水塘。由於當時的用水需求較少，故興建的水塘亦相對小型。當發生大雨時，收集到的雨水極可能會比它們的容量為高，因此容易出現滿溢。根據水務署資料顯示，各水塘在2018年、2019年和2020年的溢流量分別為4,440萬立方米、3,380萬立方米和1,420萬立方米。因此，自2014年起，大潭水組的原水已用作增補海水沖廁系統，幫助大幅減少大潭水塘群的溢流情況。