大角咀15歲男生墮樓　倒斃平台一小時家人始發現

大角咀有男生墮樓亡。警方於今日(17日)早上8時48分接報指，一名15歲男生今晨離開海泓道1號帝峯‧皇殿2座寓所單位前往上學，其後家人接獲校方通知，表示男生缺席未有上課，家人立即致電惟無人接聽，擔心男生發生事故，遂報警求助。

男生家人四出尋找，終在9時48分發現男生倒臥屋苑平台，救護員趕至經檢驗證實事主已當場氣絕，警員用帳篷遮蓋遺體，待仵工稍後舁送殮房。警方經調查相信男生由高處墮下，據悉，事主留下一封信透露有自殺傾向，警方正向其家屬了解事主背景及墮樓原因，死因有待驗屍後確定。

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香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

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