大角咀15歲男生墮樓 倒斃平台一小時家人始發現
2022年08月17日 10:13
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男生倒斃屋苑平台。(趙瑞麟攝)
大角咀有男生墮樓亡。警方於今日(17日)早上8時48分接報指，一名15歲男生今晨離開海泓道1號帝峯‧皇殿2座寓所單位前往上學，其後家人接獲校方通知，表示男生缺席未有上課，家人立即致電惟無人接聽，擔心男生發生事故，遂報警求助。
男生家人四出尋找，終在9時48分發現男生倒臥屋苑平台，救護員趕至經檢驗證實事主已當場氣絕，警員用帳篷遮蓋遺體，待仵工稍後舁送殮房。警方經調查相信男生由高處墮下，據悉，事主留下一封信透露有自殺傾向，警方正向其家屬了解事主背景及墮樓原因，死因有待驗屍後確定。
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
利民會： 3512 2626
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