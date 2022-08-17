《台蘋》本月底恐熄燈　控黎智英助理Mark Simon誣告

台灣《蘋果日報》停刊後，《蘋果新聞網》由17LIVE集團始創人潘杰賢收購，但遲遲未有定案，近日更傳出熄燈倒數消息。壹傳媒黎智英的助理Mark Simon日前向士林地檢署告「壹身蟻」的壹傳媒台灣分公司法人代表葉一堅等人違法出售《台蘋》，涉嫌刑法背信罪。台媒周三(17日)報道，《台蘋》發聲明回應稱，已對Mark Simon的法律責任進行誣告追訴。

《台蘋》周一(15日)發聲明澄清，台灣《蘋果新聞網》執行長吳玉愛與財務長諶讚鑫並無參與交易案過程，而是各司其職；又稱已委請律師函告相關媒體，立即將所有引用Mark Simon不實指控的報道移除。另有報道引述台蘋員工指，諶讚鑫上周擬將台蘋資產轉移給高雄的崇正管理顧問股份有限公司代表，負責台蘋後續清算事宜，但對方否認。

台媒指，《台蘋》員工本周內或收到潘杰賢的聘任合約書，由龍丞創意有限公司自下月1日起接手。該公司目前傾向另立平台，不沿用《蘋果新聞網》等商標，即是本月31日《台蘋》通報大量解僱計劃到期後恐將熄燈。報道引述《台蘋》員工指，潘杰賢上周六（13日）提出個資同意書，員工周二(16日)若收到合約書，就可在結算《台蘋》年資後轉到龍丞創意工作，若沒收到則需另尋出路。

有台蘋員工表示，員工之間互相打聽，幾乎無人收到合約書；主管解釋周二下班前須交意向書，預計本周內寄通知，不管有沒有轉聘也應收到信。惟台經濟部投審會及商業司周二均表示，並未收到潘杰賢或其他人關於《台蘋》的任何申請；文化部也沒收到新的媒體申請。香港壹傳媒被指資產剩下不多，在台灣恐只剩《台蘋》目前使用的台北民權東路的辦公樓層，價值約8,000萬元新台幣(約2,121萬港元)。