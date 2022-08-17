被網上唱衰借錢唔還　前區議員陳易舜認呃師友　拖欠約70萬

早前有網民喺社交平台貼文，指控觀塘前區議員陳易舜「問大量人借錢唔還」。陳尋日(16日)貼文承認一直沉迷投資賭博，包括期指、正股、足球同賽馬等，，屢次講大話向中學同大學老師、同學同朋友欺騙金錢，甚至議員助理工資，甚至以民政事務總署拖延開支償還作由欺騙友人，拖欠款額約70萬港元，並向受騙者致歉。

唔單止以民政署拖延償還開支做藉口，陳易舜喺貼文中仲話曾以個人財務、保險為由做藉口講大話，胡亂開出一啲日子承諾會還到錢，又或者係用櫃員機維修入唔到錢等等，欺騙友人信任，更不斷拖延、失蹤，又話友人已畀咗好多機會，但佢屢次無影，日積月累拖眾人大筆金錢同員工工資，令老師、同學及朋友失望痛心，當中包括聖若瑟英文中學5位老師及約20位同學、中文大學1位老師及約20位同學、附屬學院2位老師、數名朋友同5位議員助理。

喺求原諒之餘，佢仲話今次嘅教訓好深，會坐言起行同痛改前非，妥善管理財政，脫離任何投資、賭博工具，亦會接受戒賭中心輔助，稍後會交代日後的還款程序，會逐一通知當事人同列明清晰還債嘅時間表，以及考慮債務重組或申請破產等方案。