公營牙科供不應求　市民排通宵　周浩鼎促增開放時段及海外攬才

本港公營牙科服務供不應求，甚至出現市民通宵排隊輪候的場面。議員周浩鼎聯同其政黨屯門支部團隊早前約見醫務衛生局副局長及一眾官員，要求增加屯門牙科診所的公眾開放時段，又倡引入海外牙醫，系統性解決牙科服務問題。

周浩鼎指，與黨友團隊約見醫務衛生局副局長李夏茵及一眾官員，分別就屯門區公營牙科服務，屯門診所重建安排及洪水橋私家醫院建設進行交流。他要求當局就屯門牙科診所街症，騰出更多時段開放予公眾，而目前每周屯門的該牙科診所只開放一天予公眾，令不少市民需要凌晨徹夜在診所外排隊輪候牙科服務，苦不堪言，促當局加快落實新派籌的安排，紓緩輪候苦況。

周又指，目前全港牙醫共2,000多名，即每1萬人口有約3.7名牙醫，人手明顯不足，倡議當局考慮加快引入海外牙醫，系統性解決牙科服務問題。就屯門診所重建，未來將高達24層的大樓，包含醫療，安老服務等。團隊要求當局能於該新大樓提供中醫服務，及包含專科服務，亦建議包括一些例如子宮頸癌，大腸癌等疾病篩查服務，並要求當局適時交代整幢大樓的落成時間表。