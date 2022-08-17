港生取不到深圳驛站名額　議員引述政府稱不排除包機送返內地

近日有不少赴內地升學的港生對未能取得深圳驛站名額，憂慮未能趕及回校註冊會而被迫休學，甚至喪失學位。多名議員今日(17日)在立法會前廳交流會上反映，又引述政務司司長陳國基關注有關問題，指現時與內地政府積極跟進中，並會盡快公布有關方案，不排除包專機讓學生回到內地報到上學。

包括楊永杰等多名議員於交流會上前廳交流會反映港生北上求學苦況，指一名喜歡中醫的港生今年入讀北京中醫大學，入學註冊日為9月12日，但超過兩周仍未抽中驛站名額，亦買不到往北京的機票，逾40名同校港生面臨同樣情況，校方僅表示若未能在註冊日回校才向學校申請延期，屆時視乎老師會否體恤安排，同學們終日惶恐不；另一名獲上海交通大學取錄的港生，最後報到日期為8月24日，因遲遲未能成功搖號回校辦理註冊手續，受到莫名的壓力及情緒困擾，最終選擇放棄學位，指學生找到心儀的學校，卻因為港府見死不救，多年寒窗苦讀付諸東流。

他們引述陳國基的回應外，又表明歡迎有關安排，指北上求學學生眾多，不少港生就讀位於廣省東的大學，包機費時，建議港府繼續與內地協商擴大「人文關懷通道」，以及容許包車到深圳或與珠海，讓港生以不同途徑回內地上學。