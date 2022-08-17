認圖攝健身女沖涼　助理文書主任獲判160小時社服令

政府助理文書主任在海關總部大樓健身室尾隨女子入女更衣室，嘗試用手機偷拍事主洗澡，但遭女事主察覺，事敗逃去。警方於案發後兩日將犯案者拘捕歸案，他早前承認企圖窺淫罪，今（17日）在東區裁判法院被判160小時社會服務令。裁判官劉淑嫻判刑後，提醒被告不要把社服令下的工作誤解作「做義工」，或「佗佗佻佻」即可，強調如果被告遲到早退或做事不理想，令感化官不滿意，將會被重召回法庭及重新判刑。

被告黃嘉興（33歲）、報稱助理文書主任。辯方今求情時，指被告的背景及社會服務令報告正面，感化官認為被告有悔意且有家人支持，被告亦不希望重犯及事後尋求心理輔導。律師又指被告在還押期間已得到教訓，亦對事主抱有歉意。

案情指在2021年10月29日，被告在北角海關總部大樓10樓健身室內看見女事主Ｘ做運動。Ｘ其後前往女更衣室，被告尾隨她進入，並嘗試舉起手機偷拍女事主洗澡。Ｘ察覺到黑色手機便大叫，及後換上衣服和衝出更衣室，但已不見被告蹤影。警方其後翻查大樓閉路電視及調查職員卡紀錄，發現Ｘ在入更衣室後，被告行向同一方向，約1分鐘後被告驚慌地折返，然後乘貨物升降機離開海關總部。警方在去年10月31日拘捕被告，被告在警誡下承認因好奇和好色，當日跟隨Ｘ入更衣室打算偷拍，但因Ｘ突然大叫，他便慌忙逃走，手機並未拍攝到相片。警方未能在被告手機內發現任何Ｘ的相片。

案件編號：ESCC 817/2022