闖校向債仔6歲孫女淋油　上海仔3爪牙襲擊罪成　僅輕判3個月

1名小學女生前年10月在學校門外遭人淋潑橙色液體，警方事後拘捕3名懷疑涉案男子，控告他們普通襲擊、及有意圖而導致他人身體受嚴重傷害等罪。3名男子早前否認控罪，在區院受審後被裁定1項普通襲擊罪成，3人今(17日)同被判囚3個月。區院暫委法官勞潔儀判刑指本案事主是一名手無寸鐵的上學小童，應無憂無慮及不應受如此威脅，被告的行為定當受到社會譴責，法庭亦有責任保護幼童，此為案中加刑因素。

據悉，案中被告為本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻爪牙，其中一人為「貼招黨」頭目「金毛文」的黨羽。遇襲女生的外祖父在內地經營茶葉生意，欠下逾千萬元債務，但遲遲未償還，後來一名泰國華僑報稱可替他擺平，要求300萬元報酬。不過，有人無支付酬金，因此對方派出黑幫成員毆打事主、刑毀其住所及向其外孫女淋漆油。

3名被告依次為28歲地盤工人李培耀、33歲餐廳東主張富傑及47歲無業男子陳效智，其中張富傑沒有法律代表，自行處理案件。3人同被控一項普通襲擊罪，指他們於2020年10月22日，在沙田大圍一間小學外襲擊女童X，3人同被裁定此罪罪成。李培耀另被1項有蓄意導致身體受嚴重傷害及1項普通襲擊罪，指他於2020年9月30日，在火炭一村屋外，為使X的外祖父身體受嚴重傷害而施襲；及於同日同地襲擊X的母親。惟李面對的2項控罪則因證人認人證供質素問題，早前已被裁定罪名不成立。

辯方求情指X只是書包被淋到液體，並沒有因而受傷，且被告已還押14天，且案發被捕至今亦因案件而承受精神壓力，希望法庭輕判。法官判刑則指出，本案嚴重性在於X只有6歲，且在落校巴步往校門前遇襲受驚，X家人事後更替X請假一星期，明顯對事件感到不安及擔憂。法官續指X外祖父於事發前亦受襲，X不可能會與3名被告結怨，被告的行為是為了向其外祖父施壓。3名被告事前已知曉X的回校時間及路線，案發前更各自分頭預備，是有預謀、有組織及精心䇿劃犯案。在考慮到X沒有受傷等，法官最終將3名被告同樣判囚3個月。

案件編號：DCCC 371/2021