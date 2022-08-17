憂打擊衞生黑點各自為政　議員倡設部門責任制

政府日前展開為期3個月的打擊衞生黑點計劃，但不少議員憂慮仍然難解部門反自為政的問題。有議員在今日(17日)舉行的立法會前廳交流會上要求建立標準及部門責任誰屬的模式，同時在處理黑點工作的修例上定出優先次序，例如先處理建築物廢料；亦有議員則要求採用科技處理，並要設立平台讓市民監察。

葛珮帆稱在交流會上，提出利用智慧科技處理衞生問題，實時直播全港多個衞生黑點情況，並由政府成立網上平台供全港市民監測，並實時舉報，此類網上直播可為打擊衞生黑點「長期作戰。」她解釋，現時單靠人手及閉路電視系統難以妥善解決現時衞生問題，強調智慧城市要善用科技，結合人工智能、人造衞星及地理信息系統技術。她指若相關政府部門將受到監測，如果處理所屬範疇不力，將在評分機制中顯示。

商界議員林健鋒表示，針對後巷垃圾及電單車違泊問題，建議政府除了在後巷，亦可在18區都安裝監察系統，打擊隨街丟棄電單車及垃圾。具工會背景的議員吳秋北認為當局應總結形成衞生黑點的規律，並提出針對性措施，他又關注加強清潔後，不應將壓力轉嫁到清潔工身上，政府應發出訊息，清潔屬於全港市民的事，議員鄧家彪則指發泡膠問題等，需要盡快解決。對於通渠單張或許影響市容，鄧指市建局要發揮角色，建議設立網站載有每個區的師傅名單，以取得平衡。

政務司司長陳國基則回應指不單止展開為期3個月的打擊衞生黑點計劃，同時會持續強化日常清潔工作、加大執法力度。他強調計劃有持續性，會設社區監察網絡督導環境衞生，力求符合市民要求。政務司副司長卓永興則指在討論打擊衞生黑點工作交流上，有約17至18位議員給予意見，包括垃圾處理、滅鼠、天花板漏水、蚊患等範疇，政府會全面檢討，讓有關部門、政策局跟進。