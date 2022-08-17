涉遊艇租賃或水上活動網購騙案　警方一周接5宗

炎炎盛夏，不少市民會出海玩樂，惟此亦為騙徒帶來機會，警方指截至今日(17日)，過去一周共接5宗涉及遊艇租賃或水上活動的網購騙案。事主均在社交平台或買賣平台訂購遊船河或滑水服務，繳付1,700至12,500港元訂金後，對方便失去聯絡，5人合共損失38,700港元。

此外，過去一周的高危貨品榜首為主題公園/酒店套票，其餘依次為手袋、傢俬/家庭用品、電器、電子遊戲機/遊戲產品、玩具模型、電腦、優惠券/禮券、海鮮及租遊艇/滑水。仍有最少9個涉嫌詐騙的專頁仍然存在，包括B•tokyo、Featured Hotels、Hong Kong Climbing Park、Hotel旅遊優惠情報站、KT House、Sungather Goods、依度買-Ebuys-here、潮流前線。

近期高危的暑期活動還有Staycation套餐、自助餐券、攀石活動、露營車租賃、露營營地租賃等。警方提醒要評估賣方是否可靠，可透過Facebook「專頁資訊透明度」了解專頁建立日期、改名紀錄和管理員所在地，亦可在Instagram右上角目錄選取「關於這個帳號」，以查詢帳號加入日期、所在地和先前用戶名稱。