律政司就2宗暴動案提呈述上訴　上訴庭委派法庭之友協助

已離任的區域法院法官沈小民早前審理2宗關於2019年反修例事件的暴動案件時，先後裁定2案共14名被告均罪名不成立。事後律政司根據《區域法院條例》第84條以案件呈述的方式就該2案提出上訴，但其後向法庭指未能向其中9名被告送達上訴通知書。高院上訴庭今日（17日）給予法庭指示，指將會委派法庭之友，以處理案件呈述申請及法律條文詮釋等事宜。

首案涉及警方於2019年10月1日凌晨到灣仔軒尼詩道一個單位搜查，發現白電油、玻璃樽及布條等可疑物品，單位租用人及屋內5人被控串謀暴動及非法集結的交替控罪。該案其中5人即24歲電競選手張浩輝、22歲學生胡凱富、22歲文員陳子斌、26歲文員蘇美莉，及18歲學生李盈莉，仍未能送達上訴通知書。另一宗案則涉及香港社工總工會理事陳虹秀等8人被控於2019年8月31日在灣仔參與暴動，其中4人即24歲自僱人士余德穎、19歲無業簡家康、24歲莫嘉睛，及25歲無業梁雁彬，仍未能送達上訴通知書。據悉，出入境紀錄顯示上述9人現已離開香港。

高院上訴庭法官表示，由於未能完全放心律政司能夠向該些被告送達上訴通知書，亦可能有人刻意迴避通知，故認同律政司的建議，即可邀請法庭之友以提供協助，並形容這做法是在不能送達通知的情況下最佳的替代方法。法官續指，將會委派法庭之友以協助2案，並就案件呈述申請及法律條文詮釋等議題作出陳詞。

案件編號：CACC 277,278/2021