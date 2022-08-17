警方打擊網上販賣大麻毒品活動　拘22男女包括6未成年人士

警方東九龍總區留意到有不法分子，透過社交平台Telegram進行毒品交易，遂由今年5月起展開代號「逸浪」行動，多次派員假扮買家，向多名毒品拆家購買大麻，合共購得約200克大麻花及逾100克大麻油，並成功鎖定一個倉庫單位。東九龍總區特別職務隊見時機成熟，於本月12日至16日展開拘捕行動，一共拘捕22名男女。

探員於本月12日中午掩至牛頭角一目標工廈單位，在內檢獲3公斤大麻花，並以涉嫌「販運危險藥物」拘捕一名32歲本地男子，他已被落案起訴相關罪行。警方在其後多日，再於全港各區拘捕另外17男4女(15至34歲)，分別涉嫌「販運危險藥物」或「管有危險藥物」，當中14人為20歲以下青年，6人更未成年。警方在拘捕其中一名23歲男子時，在其荃灣寓所內再檢獲約3公斤大麻花，行動中檢獲毒品總值逾120萬港元。

警方指，大部分被捕男女擔當俗稱「腳」的毒品拆家，部分本身亦有吸食大麻，販毒集團利誘他們，以每次50至100港元不等報酬，將大麻毒品向「街客」散貨。對於不法分子利用社交媒體群組，以相關關鍵字或標籤(Hashtag)招攬成員進行交易，情況令人關注，警方強調將繼續以情報主導，主動針對網上販毒情況，打擊毒品活動，呼籲年青人切勿以身試法。