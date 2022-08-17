貓女命喪錦上路　疑遭來車輾斃　善心人通報舁送遺軀

元朗錦上路再現貓隻橫死路邊，命殞輪下的慘劇。事緣昨日(16日)Facebook群組「浪貓薈」發貼稱，上周六(13日)收到求助訊息指，有人於早晨6時21分左右，行車至元朗錦上路某路段時，發現1隻貓咪橫臥路邊，奄奄一息之餘周邊更染滿血漬，命懸一線。故發見者遂將貓隻移至行人徑上，免其遭受二次傷害，再聯絡上述貓組織義工到場協助。雖然，貓隻最終依然回天乏術、命殞當場，但義工組織仍然希望能夠尋獲亡貓的主人，好好送牠最後一程，「如果你認識貓貓，可以聯絡我們送貓貓最後一程」。

從貼文的相片可見，該隻棕黑色毛髮的貓咪已然倒臥路邊，四肢疆硬發直，了無生命表徵、明顯死亡。據貓義工組織提供的資料，該貓隻的性別為雌性，無剪耳，約1至2歲，並在義工接報到場後，已協助帶走亡貓遺體，並感謝報訊人的熱心求助。

翻查資料，原來7月上旬亦發生1宗元朗私家車輾斃家貓後不顧而去的冷血事件，更惹來全城緝兇。可見驅車誤撞貓狗的事件絕非孤例，為免同類慘劇再現，再次呼籲各路司機小心道路安全，審慎駕駛！