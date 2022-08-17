鄒幸彤涉煽動顛覆國家案　官放寬交付程序報道限制將公開聆訊

被控違反《港區國安法》煽動顛覆國家政權罪的支聯會前副主席鄒幸彤，於今年5月入稟高院申請司法覆核，要求法庭頒令撤銷主任裁判官羅德泉拒絕解除其交付程序的報道限制之決定。原訟庭於本月初已裁定她勝訴。該案今(17日)繼續在西九龍法院進行交付到高院審訊程序，羅官下令撤消交付程序的報道限制，由交付首天計起生效，並批准下月2日進行的初級偵訊以公開形式進行，但強調若屆時情況不許可，主審法官有權行使酌情權收緊限制。

羅官今早先應原訴庭的判詞及辯方要求，將有關交付程序的報道限制解除，並由交付程序首天計起生效。其後羅官處理作為交付程序一部分的初級偵訊應閉門或公開處理，控辯雙方持不同意見。辯方指據有關條例的設立顯示，初級偵訊應默認在公開法庭進行，若要徧離在公開審訊下處理的原則，控方應提出絕對必要的考量予裁判官考慮，即使裁判官認為不能將初級偵訊全部內容公開，也應要公開部分內容。控方則強調，裁判官有酌情權考慮如何處理可令審訊最公平。

羅官指如行使酌情權，不准公眾人士進入初級偵訊法庭，但又容許傳媒報道初級偵訊內容，會很奇怪且不合邏輯。反而若考慮出現保安問題或令審訊不公情況發生時，才運用酌情權要求某些公眾人士離開等等措施，會較為適合。羅官又指，鄒的代表律師已確認初級偵訊時只有鄒本人出庭作供，因此就控方指會影響其他不參與初級偵訊被告的權益及公眾廣泛討論本案會影響日後正式審訊的公正性的憂慮等均不存在。羅官又指控方假設公眾討論會影響潛在證人出庭指證被告，是過分擔心和過分謹慎，如果因為一個假設就「一刀切」實在過於妄斷。

本案4名被告依次是香港市民支援愛國民主運動聯合會、李卓人（64歲、工會幹事）、何俊仁（69歲、律師）、及鄒幸彤（37歲、大律師）。控罪指4名被告於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。案件早前進行交付程序時，由破產管理署代表的支聯會公司表示沒有答辯意向，李卓人及何俊仁擬不認罪，鄒幸彤未答辯，她要求進行初級偵訊，已排期9月2日進行，預計需時7天。

案件編號：WKCC 3632/2021