今年麻雀數量回升至28.7萬隻　觀鳥會指原因不明

本港麻雀數量於去年下跌後再度回升，香港觀鳥會今日(17日)發布2022年的全港麻雀普查結果，估算今年錄得的麻雀數量約有28.7萬隻，較去年21.1萬隻上升約36%，亦較2018年的25.7萬隻多。各區的麻雀平均密度則與以往數據相若，深水埗、屯門、黃大仙及沙田等舊區或新發展區繼續為較多麻雀聚集的地區，當中康樂及休憩區、住宅區數量的升幅較明顯。今年普查又數到107個麻雀巢，主要位於人造構築物，包括39%於大廈外牆、20%於排水/排氣口，亦有17%麻雀巢於冷氣機上。

觀鳥會又引用外國研究指，氣候暖化會令鳥類提早產卵，雛鳥的出世時間或早於昆蟲等食物來源出現的高峰期，令雛鳥沒有足夠食物而死亡，減牠們的存活率，又指全球樹麻雀有下跌的趨勢。但觀鳥會翻查過去7年的氣象數據，將普查前一周及普查期間的溫度、濕度及降雨量，與該年度麻雀數量比較，惟總監余日東說分析後認為兩者沒有顯著關係，今年麻雀數量上升的確實原因不明，指種群數量偶有波動於自然界屬正常，需要長期監察才能了解數量轉變的走勢。他們雀鳥種群數量變化受氣候、食物多寡、疾病等因素影響，研究員嘗試從天氣因素入手，

但他認為麻雀在港生活仍面對威脅，指牠們一般於人類周邊覓食，而舊建築大廈外牆亦提供位置預牠們築巢棲息，但隨着舊區翻新，若大幅採用落地玻璃，會縮減麻雀可能築巢的縫隙等，影響牠們的棲息。自2016年每年均進行的「全港麻雀普查」，今年有136名普查員於5月7日至23日早上，到全港18區共88條、各長約1公里的路線，目測及統計指定區域街道棲息的麻雀及鳥巢數目。普查涵蓋蓋市區6個主要生境包括住宅區、休憩用地、工業區、農業區等，隨後再按各土地用途總面積，按比例推算。