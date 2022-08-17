政Whats噏：第二次前廳交流會　議員不滿安排指恍如街市賣菜

政府同立法會今日(17日)舉行第二次前廳交流會，形式同上次有所不同，例如加入咗舉手發問嘅環節，但議員就似乎唔係好滿意喎。有議員會後直言，唔好期望舉手就可以發問，實際上情況一度混亂，甚至變成鬥大聲喎，仲有議員形容係「街市賣菜」添。

議員張欣宇話，今次交流會第一節約45分鐘，先由政務司副司長卓永興簡介「衞生黑點問題」，然後議員舉手發問。佢認為安排相當不便，拎咪嘅議員發言時，全場人只可以聽，直言係嘥時間嘅做法，倒不如直接分組，等議員可以同其他司局長多啲交流。議員梁文廣就話到第二個環節，即係自由發言時段都喺得返35分鐘。佢又話一啲好資訊性嘅內容，平日同官員接觸都可以了解到，仲舉例呢幾日落到區了解衞生黑點之後，有啲嘢想即刻反映返，唔喺想順來順往咁討論。

對於交流會係咪好嘈，議員李鎮強就話，某程度上因為聲量問題，皆因前廳空間較為寬敞，所以安排有2至3支咪，仲有個俗稱「小露寶」嘅揚聲器。之但係，有部分人坐得近覺得好嘈，坐得遠嘅就容易聽唔到喇。雖則多位議員投訴話唔夠時間傾，不過聽聞政府曾打算將交流會延長到兩個鐘左右，之但係都要平衡返開會嘅時間咁喇。

其實都仲有好多議員不滿，有人質疑舉手發言冇用，更透露情況一度成為「自由搏擊」，大家插嘴、唔排隊，同時認為官員一個月先至嚟交流個半鐘，始終唔夠喎。另有議員形容係「街市賣菜」，話幾十個議員同11位官員傾偈，基本上都係鬥大聲，有時根本都聽唔到官員答覆添。唔單止咁，有議員笑言似「簡布會」，認為一開始官員毋須用十幾二十分鐘簡介內容，皆因每個議員所關注嘅議題都唔同呀。