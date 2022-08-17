觀塘沙田大埔等4區多廈污水帶疫　政府派23萬快測包

新一波新冠肺炎疫情持續，今日觀塘、沙田、大埔、黃大仙區多處屋邨驗出污水染疫。政府今日(17日)公布，房屋署及當區的民政事務處將陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約23萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉及地點包括觀塘區的油塘邨、嘉和園、宏光樓、利基大廈、兆景樓、Ocean One、Peninsula East、嘉賢居、曦臺、海傲灣、鯉灣天下、油塘中心及油翠苑；沙田區的愉景花園、新田村、隔田村、隔田村南滘、金獅花園1期、豐盛苑、富豪花園及溱岸8號；大埔區的林村新村、坪朗、美德大廈、普益街1-39號、廣福道1-19號、廣福大廈、中嘉閣、怡雅苑、明雅苑、新興花園、太湖花園第1及2期、大埔頭、太湖山莊、華樂豪庭、新華安里及富善花園；黃大仙區的鵬程苑及翠鳳街和飛鳳街附近一帶住宅。

為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行新冠病毒檢測，並在一些地區檢測到污水含病毒的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。