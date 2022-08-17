地盤工涉姦新識婦人案　事主否認答允收5000元與被告性交

操普通話的地盤工涉嫌強姦一名相識僅5日的已婚婦，案件今（17日）在高院續審。辯方指出，被告從沒取菜刀威嚇，當晚被告開價5,000港元與事主性交。事主答應，誰料完事後被告卻說「等出糧先」，沒有付錢就離開，事主揚言「如果你就咁走咗去，你會後悔」，最終報警處理。事主否認上述說法，強調性行為期間有叫「唔好」，她沒激烈反抗只因「唔夠膽」及「驚無命」。她承認因「驚到失曬暈」，所以遭指嚇時沒離開住所而是逃入睡房。

現年40歲被告李景豪，被控於2020年11月30日，在新界打鼓嶺某單位強姦女子Ｘ。Ｘ現年41歲，案發時與13歲兒子同住案發單位。辯方向X指出，案發當晚，被告與X及她的兒子晚膳，期間被告從廚房取出葡萄酒喝，而X就喝白酒。X同意沒有阻止被告取酒喝，但堅稱自己沒喝酒。辯方續稱，飯後被告有酒意，在客廳睡覺個多小時，醒來後跟X在客廳聊天及與她玩電話麻雀遊戲，過程中2人曾攬腰摸大髀甚至錫面。X稱不記得這些情節。

辯方續指，X入睡房歇息，被告則敲門，X說「入嚟啦！」，期間被告曾推爛了房門。被告入房想親熱，但X說「唔好，個仔喺度」，被告遂離開房間，到屋外廁所如廁。他折返時，卻發現大門已鎖。他不斷拍門，又傳訊息說「到底是甚麼意思，為甚麼不讓我進去」，卻沒回應，就稱「我走了，你睡好一點」。之後他再向X傳照片和訊息，指他已到文錦渡。X則與被告通電話，讓他回來住處。被告折返後用螺絲批修理睡房房門，又坦言好想和X性交但遭拒。他其後開價5,000港元，X終與他性交。完事後他取來震蛋欲想再做一次，X反問「錢呢？」。X在塺上否認該說法，但承認是她讓被告進屋，並否認涉及金錢交易。

案件編號：HCCC 202/2021