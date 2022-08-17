再多4人染疫亡　另有32人危殆　33人病情嚴重

再有4名新冠疫患不治，醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻(17日)公布，涉及2男2女，介乎52至96歲，其中3人未打齊針。截至今日(17日)，共有1,875名確診病人留醫治療，當中273人為新增確診病人。需要入住隔離設施的病人中，518人在隔離病房，141人在二線隔離病房，601人在北大嶼山醫院香港感染控制中心，當中共有214人是新增病人。新呈報9名危殆病人及9名嚴重病人，現時合共有32名危殆及33名嚴重病人，當中10名危殆病人正接受深切治療。

首名死者涉及1名52歲女性，她無打針，有肝癌及擴散，8月3日到急症室時表示肚脹、很累，核酸CT為19 ，病人入住醫院，有處方新冠口服藥，及處理肝癌引致的不適，11日入靈實醫院，昨日離世。另1人為69歲男性，已打兩針，曾經做器官移植，也有淋巴癌，需接受化療，8日因氣喘及發燒兩日，去威爾斯醫院急症室，當時快測確診，核酸15.7 ，病人要住醫院，有處方新冠口服藥，本身有淋巴癌，情況轉差，昨日過身。

89歲的男死者已打3針，本身有前列腺癌， 7月23日去急症室時表示有發燒、咳嗽、有痰，全身無力，當時快測已經確診，核酸CT值18.5 ，入住醫院，該名病人本身是去天水圍醫院急症室， 28日轉去屯門醫院繼續接受治療，昨日(16日)死亡。最年長的96歲女死者已打2針，本身有長期病患，包括高血壓，呼吸不到、發燒、有痰、咳， 8月15日去威爾斯醫院急症室，當時照肺，兩邊肺「有花的情況」，有入院，病情惡化很快，留醫一晚後過身。