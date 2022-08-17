香港仔「翡翠長者之家」爆疫　近80院友須撤離檢疫

衞生署衞生防護中心今日(17日)公布，昨日(16日)再添4間院舍出現新冠肺炎確診個案，當中位於南區的「翡翠長者之家」共7名院友及2名職員染疫，數量較多。當局指，該院5層樓都有爆發，不排除院舍已出現傳播，故院友全部要撤離。中心目前仍在調查源頭，不排除院內還有確診者未找到。

「翡翠長者之家」共5層樓，有88名院友及41名員工，而確診的院友分布在不同樓層，包括1樓有1名，2樓有4名，4樓有1名，5樓有1名，確診院友全部無發病，有5名已打3針以上，餘下2名未有資料；另2名確診的職員亦於不同樓層工作。最初確診的是1名登記護士，於前日(15日)確診，本周日(14日)仍有上班。中心指，登記護士主責派藥及個人護理，上周六(13日)經強檢後，翌日發現確診，當日快測亦顯示未有染疫，無發病，CT值32至33，之後院舍連續幾日有院友及員工確診，患者主要在1樓及2樓工作。

另一名確診員工則至昨日(16日)檢測染疫，其為院舍護理員，無發病，已打3針。據昨日呈報，其工作時會直接接觸院友，包括餵食，並於2、4、5樓工作。而據了解，患者與登記護士無直接接觸，工作時有口罩及有保護裝備。中心亦指，該院5層樓都有爆發，不排除院舍已出現傳播，且院友雖有獨立房間，但只是「板間房」，所以有風險，故所有院友均須撤離檢疫。當局表示，過去7天已有44間院舍有確診個案，包括32間安老院舍及12間殘疾院舍，涉及共72宗個案。