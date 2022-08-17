油麻地鐵閘砸斃女保安成因存疑　家人經濟陷困　心傷求公道

油麻地母嬰健康院一場塌閘事故，奪去43歲女保安員魏玉筠的性命，惟本周一(15日)事發至今，一直無政府部門聯繫家屬，交代意外真相及作出賠償安排，令家屬傷痛困惑之餘，亦為未來感到彷徨無助。據悉，玉筠性格善良，為人盡責，除了對家人全心奉獻，亦時常餵飼流浪貓狗及幫助別人，堪稱「愛心爆棚」。她早年任職會計，惟因公司倒閉，約5年前轉投目前任職的保安公司，接受委派到不同地點服務，每周上班6天、每日12小時工作亦不辭勞苦。而在大約半年前，她才開始到出事的母嬰健康院開工，一星期到該處一至兩次，但並無固定工作崗位，一切聽從公司安排，故對鐵閘故障並不知情，無辜成為閘下魂。

「政府點解咁疏忽，跌閘落黎跌死我個女！」魏母憶及事發初時收到電話通知，僅稱玉筠發生小意外，未幾再接獲來電，已經改口稱其女兒危在旦夕，家人趕抵醫院了解，方知玉筠的慘狀。據他們了解，玉筠耳朵被砸爛，頭骨及盆骨整個碎裂，內臟亦幾無完好，醫生稱其傷勢「前所未見」，竭力搶救近6小時，惜以遺憾告終。由於涉事鐵閘位置屬閉路電視覆蓋範圍，警方初時翻查「天眼」片段，曾向家人透露該鐵閘是電動閘，但在大約兩周前發生故障，換成依靠人手開關，而玉筠在出事一刻是獨力拉閘，並非按常理由兩人合作。魏家雖然質疑意外涉及人為疏忽，惟出事多日，母嬰院及勞工處等政府部門一直未有接觸魏家，玉筠任職的保安公司雖有上門探訪，亦對意外成因不着一詞。

除了死因仍有謎團，魏家亦要為家庭生計惆悵。現年76歲的魏父早前確診腎癌，3個月前剛完成手術，目前仍在休養階段，正要為日後洗腎的醫療開支頭痛，已婚的玉筠胞姐要照顧自身家庭，難以負擔更多，過去經濟重責幾乎全落在玉筠身上，而玉筠對此亦從無怨言，月薪3分之2均用作家庭開銷，默默支撐一家。如今玉筠慘死，殮葬費未見着落，縱然就事件追究工傷賠償，同樣曠日費時，擔心政府未能提供援助，日後生活恐陷困境。

悲劇奪走玉筠性命，魏母坦言事後寢食難安，闔眼便思念女兒，丈夫亦鬱鬱不歡。玉筠胞姐日夜以淚洗面，受訪時難忍傷痛，再次哭成淚人，她哽咽稱兩姊妹關係密切，玉筠過往不時開口和家人講「我愛你」，自己總怕尷尬，不敢回應，哀嘆如今再無開口機會，亦無人再叫她一聲「姐姐」。工業傷亡權益會則表示，政府有責任為母嬰健康院等設施進行定期保養維修，尤其事發位置經常有人車出入，涉事的橫向式拉閘在室外日曬雨淋，本應進行更多安全檢查，但故障兩周均無貼出任何告示，質疑鐵閘上一次何時維修，以及其應有的檢查頻率，希望相關公司及政府部門給予交代，並關注本港同類型鐵閘的狀況，以免其他家庭再遇悲劇。