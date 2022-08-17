DSE覆核出爐　男拔生升呢超級狀元　獨特思考助入中大醫科

今屆中學文憑試(DSE)早前放榜，考試及評核局今日(17日)公布DSE的成績覆核結果，拔萃男書院的梁嘉朗覆核經濟科成功，再獲多一科5**，累計共得8科5**，由「榜眼」晉級為「超級狀元」，成為今屆文憑試的第9名狀元。梁表示收到覆核成功的結果後感到非常意外，現時已成功入讀香港中文大學的環球醫學領袖培訓專修組別，希望未來成為醫生回饋社會。他又特別透露自己獨特的讀書方法，笑言並非人人適用，「我覺得讀書唔需要花太多時間，反而要花多啲時間諗嘢」。

考評局公布今屆中學文憑試在成績覆核後，全港取得7科5**的考生，由8人增至9人，而今屆「超級狀元」亦增至5名。其中，梁嘉朗本身在經濟科未有取得5**的成績，但為免辜負經濟科老師的期望，毅然決定覆核此科成績，對於自己成功覆核他感到非常驚喜，坦言「本身無咩信心，(因為)DSE覆核成功率好低，都好意外自己覆核成功」。而被問及讀書技巧，他則笑指自己的讀書方法「不尋常」，認為需要多作思考，平日行街或乘車時都會思考學習的內容，而非單靠讀書死記。

目前梁嘉朗成功考入中大環球醫學領袖培訓專修組別，他形容中大醫科自由度較大，加上自己興趣頗為廣泛，相信入讀中大後會為興趣一併修讀其他學科。他又稱雖然身邊有許多同學選擇到海外升學，且自《國安法》在本港實施後社會對此有不同意見，但他仍對香港未來及前景充滿信心，直言「《國安法》唔係everything(一切)，香港仲有好多空間」，更希望成為醫生回饋養育他的香港。