入境處青少年領袖團辦夏令營　80中學生參與

入境處一直重視青少年發展，冀藉「入境事務處青少年領袖團」培育青少年成為德才兼備、具備正向思維和價值觀，勇敢面對挑戰的新一代。過去1年，領袖團安排了各類活動予隊員參加，在昨日及今日(16日及17日)更為來自5間中學共80位領袖團隊員於入境事務學院舉辦了夏令營。是次活動亦為領袖團隊員晉升典禮，7名來自同一中學的隊員完成60小時的訓練後，獲晉升為資深隊員。入境處處長區嘉宏、副處長郭俊峯、戴志源和領袖團總監鄭錦鐘博士均有出席典禮。

今次的夏令營中，領袖團隊員除參加個人成長挑戰工作坊、體能競技挑戰賽和香港青年獎勵計劃野外鍛煉訓練課程外，更參觀了港口管制組船隻搜查隊，從而加深了解入境處的工作情況，增廣見聞。區嘉宏及鄭錦鐘勉勵隊員要建立遵守法律的品格，成為香港的良好市民和社會未來的棟樑，與入境處一同為香港作貢獻。香港精英乒乓球運動員杜凱琹和劍擊運動員張小倫亦到場與隊員分享追夢歷程和人生規劃，鼓勵隊員要不畏艱辛不輕言放棄，杜更即場和隊員切磋乒兵球。

入境事務處青少年領袖團於2013年成立，為中一至中六的學生提供多元化的紀律及領袖訓練，藉此建立隊員的正向思維和價值觀。過去1年領袖團舉辦多項活動，包括跨部門高鐵站反恐演習、急救訓練、部門60周年大會操等。