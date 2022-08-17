機場抗疫車輛增班次　24小時運作日間半小時一班

今午起機場抗疫車輛增加班次，改為24小時運作且日間半小時一班。

「3+4檢疫」自上周五(12日)實施至今將近一周。政府今日(17日)表示，為配合政府的最新檢疫安排，消防處由今午起增加機場抗疫車輛的班次，每日由早上6時至翌日凌晨1時，每半小時一班；以及每日由凌晨1時至早上6時，每1小時一班。當局亦指，由8月1日至昨日(16日)，消防處已每日安排抗疫車輛接送10至50名在機場檢測證實染疫的抵港人士前往指定社區隔離設施。

消防處今年3月30日起，安排20多座位的抗疫旅遊巴以定時定點形式，接載於機場檢測證實確診的抵港人士前往指定社區隔離設施。原來班次為，每日上午9時至凌晨0時，每3小時1班，今政府宣布，增開上述班次以加強抗疫運輸。

在上述時間以外，政府亦會安排其他抗疫車輛接送檢測呈陽性的抵港人士前往指定社區隔離設施。消防處稱，今日凌晨約4時亦已安排抗疫車輛接送3名檢測染疫的抵港人士由機場前往指定社區隔離設施。當局稱，會繼續檢視有關點對點交通服務的運作情況，並按實際情況和需求，聯繫各政策局及部門，適時調整服務。