政Whats噏：批防中暑指引如無牙老虎　勞工界促立法規管

上個月連續廿多日嘅熱夜，成為香港有史以來最熱嘅7月份。有勞工界背景嘅議員鄧家彪，同勞顧會勞方委員譚金蓮拍片，分享酷熱環境中工作嘅辛酸，佢哋又批評勞工處《預防工作時中暑的風險評估》，然而相關指引並無人執行，形容好似「無牙老虎」，建議政府應立法規管。

鄧家彪喺節目中話，導致酷熱工作環境嘅因素不單止係溫度，濕度嘅影響都好大。所以除咗戶外工作有機會中暑，一啲室內工作，例如裝修工人、長時間喺廚房工作嘅人士都應注意，鄧建議喺廚房裝風扇，同埋建議大家減肥、保持健康，以避免中暑。譚金蓮就話安排僱員工作前，僱主應先做《預防工作時中暑的風險評估》，就工作環境、溫度、濕度、設備、有否發熱源，工作流程嘅編等提供詳細指引。但佢問過好多管理層，都話無聽過呢份評估。由於唔做評估唔算犯法，所以即使有指引都係無牙老虎，廢紙一張。

譚金蓮認為政府必須要立法，令到大家都執行工作時中暑風險評估。佢話應倣效英國嘅做法，不論任何工種或任何工作性質，但凡5個員工以上嘅地方，都要依據暑熱指引嘅評估，否則就係違法。佢又建議研究將中暑納入職業病。