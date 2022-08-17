咕嚕盒飯有乾坤　暗藏香油「炸紙巾」　食客直呼咪幫襯

外賣餐盒再現「加料」劣食，今次連三餸「頹飯」都出事，實在令人無啖好食！有網民前日(15日)在社交平台分享指，於光顧銅鑼灣某食肆的三餸「頹飯」期間，竟食出一味「咕嚕炸紙巾」，令事主頓時晴天霹靂，幾近欲嘔，並稱「食到一半見到原本咕嚕肉變咗炸廁紙，好得人驚！」更呼籲大家勿再幫襯該黑心食肆，以免「中伏」！事主亦聲稱已通報食環署跟進調查。

從事主上載的相片可見，外賣發膠盒內，有蝦、西蘭花、排骨，仲有幾舊咕嚕肉，雖然色相麻麻，似與尋常平價「頹飯」無異。惟萬萬始料不及的是，咕嚕肉中竟然內有乾坤、暗藏一塊「炸紙巾」！看見相中橫臥的木筷，以及那「半舊」經已咬開的咕嚕肉，與半張內藏其中、已然顯得淡黃、稠濁的「炸紙巾」。相信至此，各位已經知道發生咩事，就在眾人為其不幸「暗自神傷」之際，有網民甚至稱已對事主當時「絕望」的神情「有畫面」，更有人留言道，「唔似不小心喎，上埋麵粉炸」、「廁紙仲可能用過添」，事主更回覆指，「間店舖個姐姐回覆係個廚房佬好熱，張廁紙用黎抺汗」，雖然不知真假，但實在駭人聽聞、令人髮指！

食安中心提醒，如市民在食肆用膳時發現食物不潔、有異物、或不宜食用，可向食環署作出投訴。另外，若市民在進食後感到身體不適，應盡快求醫；若經醫護人員確定為食物中毒個案，診所或醫院將通知食環署及衞生防護中心跟進調查。