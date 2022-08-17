政Whats噏：香港人才缺口大　議員倡重點投放教育資源

世界潮流邁向知識型經濟，對人才嘅需求特別殷切。選委界議員林琳，日前邀請會計界議員黃俊碩到網上平台發表意見，討論香港人才流失嘅當下，有必要透過培訓以充實本地嘅人才庫，以鞏固香港金融中心同航運中心嘅地位，然而資源未能花在刀口上，難免事倍功半。

黃俊碩話香港目前嘅人才不足，已經不限某啲專業，而係擴散到企業嘅中、高層，甚至係不同工種嘅技術人員。黃以自己嘅老本行為例，指本地嘅高等院校雖有開設會計系，培訓業界人才，又有相關嘅專業試同晉升階梯。然而就業愈趨多元，學生嘅出路選擇多咗，投身會計嘅人亦少咗。黃話自己就任議員不久，就同教育局反映業界面對嘅人才問題，認為香港嘅教育政策應配合香港嘅發展同定位，比較次要嘅行業就毋須培訓太多人手。黃話喺創科方面，唔好以為政府投入咗好多教育資源，就可以請到人。其實月薪兩萬嘅技術員依家喺職場上唔係咁易聘請到呀。

林琳指香港嘅人才政策好依靠銀彈，一方面以高薪吸外地人才來港，但同時間又重本投資喺本地教育，然而教育出來嘅唔一定係本地所需要嘅人才。林琳認為人才政策，十分在乎教育方面係點樣培訓，需因應香港未來嘅市場，評估未來3、5、10年後邊啲行業所需要嘅人才缺口到底會有幾多。佢話鄰近城市已經變化好大，改革好似「百米式短跑咁爆發」，相反香港仲係度諗下點搞，實在有待改善啦。