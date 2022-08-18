私院呈3醫療風險警示　男病人照腹腔鏡體內留手術工具

近月本港錄得6宗私家醫院呈報的醫療風險警示，以及重要風險事件。衞生署表示，6月收到私院呈報共3宗醫療風險警示事件，包括錯誤為病人或某身體部位進行外科手術或介入手術程序；進行外科手術或介入手術程序後，在病人體內遺留工具或其他物料；以及導致病人永久喪失功能或死亡的其他嚴重事件，當中不包括併發症。

署方續指，2020年一名28歲男病人在私家醫院接受腹腔鏡手術後，有手術工具被遺留在體內；一名97歲男病人在病房跌倒後翌日死亡；另有一名72歲女病人，接受偏離原定位置的放射治療。當局強調，在收到通報後即作出跟進，並要求有關醫院於4周內提交調查報告。有關醫院均已向衞生署提交調查報告，署方會審視醫院提交的資料。有關私家醫院均已採取改善措施，檢討及修訂相關政策及程序。衞生署會繼續監察醫院執行改善措施。

另外，衞生署於本年4至6月，共接獲3宗私家醫院通報，涉及錯誤處方藥物的重要風險事件，均不屬死亡個案。首宗事件涉及一名病人被配發錯誤劑量的口服化療藥物；第二宗涉及一名病人獲注射錯誤劑量的化療藥物。最後一宗則是一名病人出院時獲發心律不整藥物，藥袋上手寫服藥指示劑量的中文翻譯錯誤。