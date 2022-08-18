東方日報A1：泰緬賣豬仔　五港人勢危

本報揭發有港人被禁錮緬甸、遭脅迫從事網騙工作後引發廣泛關注，「現代賣豬仔」事件亦愈揭愈大！入境處證實，今年首8個月至少收到17名港人家屬求助，懷疑家人在泰國、緬甸、柬埔寨及老撾失聯，當中5人仍未解困；亦有地區人士收到兩名港人被困緬甸「KK園區」的最新求助。曾在柬埔寨工作的一名港人更向本報提供「豬仔」基地以酷刑對付受困者的煉獄片段，顯示疑被「賣豬仔」到緬甸的年輕男女遭人施虐，當中電擊下體、鐵錘敲手、輪流暴打及脫衣拷打等4大酷刑令人極感不安。受害者大都操普通話吶喊求饒，但報料人指不能排除有港人在內。立法會議員及行會召集人紛表關注，促港府及國家外交部協力營救。中國外交部駐港特派員公署表示，高度重視涉港領事保護工作，正與相關部門推動有關使館積極查找失聯人士。

4年前被公司派到柬埔寨工作的朱先生看畢本報昨日頭版報道後感震驚，他的一名朋友昨日更傳了一段短片給他，這段以簡體字寫着「真實緬北」的片段，竟是多名疑被禁錮的受害人遭受殘忍虐打的慘況，他們皆為華人面孔，僅4分鐘的短片已有10多張不同的面孔。

短片主要記錄超過10名年輕男女遭人以不同方式凌虐的過程。有女子被人用手銬鎖在床架上，然後遭人用電槍攻擊腰際及腹部，她痛極大哭，聲嘶力竭；有多名男子被人暴打，有的手腳皆被鎖上手銬，然後被人拳打腳踢；有男子則被脫去上衣受電槍攻擊，更疑被人電擊下體。有男子被人打至口鼻流血，迫令其以普通話對着鏡頭求饒，又請求其家人為他籌錢。最令人側目的是，有男子被人用麻包袋覆蓋雙手，蹲在地上遭人用鐵錘敲打手部，殘酷程度令人髮指。

朱先生對有港人被困緬甸深感痛心，並分享2018年曾親身到柬埔寨為公司開發當地銷售市場探路的經歷，直指親身在實地視察後，發覺當地無論法治及政治都不安全及欠成熟，由軍人話事，除非找到具背景人士或政權包庇，否則即使外資公司在當地做生意亦無法得到保障，形容當年情況已然惡劣，想不到如今進一步變差，估計當地受疫情影響令經濟陷入谷底，加上近年流行的網騙愈見興旺有關，「我哋成日收到啲電騙，佢哋要不斷打，打10個中一個都已經好好！」

而前油尖旺區議員余德寶昨亦稱，收到兩宗港人男子被困緬甸「KK園區」或相關管制地區的求助，求助的家人已就事件到警署報案，他已尋求人道組織協助，又呼籲若有相同遭遇的家屬也可找他，他會將個案集合並轉介國際救援組織跟進。

全球反詐騙組織（GASO）回覆本報查詢時證實，該組織曾接獲許多香港人被困緬甸「KK園區」求助個案，正與亞洲國家警察合作，包括向美國說明事件嚴重性等。此外，GASO亦提及詐騙集團使用詐騙手法正隨時間改變。

議員葛珮帆對有港人同樣被困緬甸深感震驚，促請政府加緊呼籲市民如前往上述地方，必須特別小心，尤其留意當地的工作機會是否陷阱。她認為這些犯罪集團利用港人藉網絡「誘騙自己人」前往當地，再禁錮、虐待及強迫參與網騙活動，極為可恥及殘暴，她希望政府及外交部能盡力營救。

另一議員林琳指已去信保安局，促請特區政府加強打擊及堵截跨境犯罪騙案，並在媒體平台上加強防騙宣傳。至於身兼行政會議召集人的葉劉淑儀提及有關人口販賣問題，她引述保安局官員表示當局長期關注，亦會加強留意。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：