放疫監未轉藍碼　快測呈報又失敗　市民狠斥政府卸責

安心出行程式加入「紅黃碼」後亂事不絕，近日接連有市民備受困擾，「亂碼」求助林林總總，繼日前有抵港者不獲派黃碼後，再有市民確診之後，到第6、7天經快測證實無染疫，按照當局《防疫規例》規定，理應於第7天呈報檢測結果後，原本的「紅碼」應轉為「藍碼」，誰料安心出行系統一直不轉碼，該位市民致電及電郵有關部門求助也無果。他批評政府部門互相推卸責任，懶理被上述政策所困的市民急如「熱鍋上的螞蟻」，甚至被迫「加監」。政府資訊科技辦公室回覆東網查詢時，僅稱紅黃碼運作暢順，個別人士未能成功申報快測結果，或涉及確診日期至申報日未達到最少7天的要求、未打齊針等。

市民梁先生已接種3針由內地及德國合作的復必泰疫苗，但日前確診。他提供的確診隔離令列明8月9日為第一天隔離，按規定，其隔離期的第6至7天(8月14及15日)，若連續2天獲得無染疫結果，可在周一(15日)經網上呈報當局，這樣他的安心出行程式會自動由「紅碼」轉為「藍碼」，即確診人士轉為沒染疫人士，梁亦被視為完成隔離，可自由外出。不過，梁先生一直未能在相關網絡平台呈報快測無確診結果，系統僅顯示「你的快測無染疫結果聲明不被接納」，令其不能上載快測圖片。梁多次致電安心出行支援熱線，又向衞生署等部門求助，他批評各政府部門互相推卸責任，也沒有就呈報快測平台及轉碼失敗作任何解釋。他本來可望於15日可外出，但因最少兩天無法申報，安心出行遲遲不轉碼，被迫兩天留在家中，「明明我有跟足政府規矩，但去唔到返工、入唔到食肆」，他又指政府人員曾表示有多名市民查詢相同事宜，足見問題絕非單一性，質疑同一時段很多市民完成疫監，但系統卻無法處理。

創新科技及工業局回覆表示，「紅黃碼」安排推出後系統一直運作暢順，至今已進行近1億次比對及4.7萬次轉碼操作。合資格者於網站自我申報後，安心出行會比對相關申報資料，並會透過網絡連線，即時自動將其「紅碼」回復為「藍碼」，至今已有數千人成功申報。至於個別人士未能成功申報快測結果，當中或涉及確診日期至申報日未達到最少7天的要求、未打齊針等原因；強調絕大部份市民提出的以上疑問，電話熱線均可即時協助他們解決。