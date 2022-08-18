獅隧翻新管道耗時12年　爆破施工或致噪音　議員籲減少影響

啟用逾40年的獅子山隧道，結構已呈老化，亦未能應付目前繁忙時段的交通流量。路政署計劃為隧道進行改善工程，包括建造一條1.4公里的新隧道管道，以便其後翻新或重建兩條現有管道及內裡相關設施，並擴闊連接路，將位於九龍的獅子山隧道公路擴闊為三線雙程道路。相關工程擬於2025年第一季動工，並於2034年竣工。

路政署主要工程管理處副處長張家亮今早(18日)在電台節目表示，獅隧現時經常需要維修保養，為不影響通車，很多時要在深夜、短時間工作。張指出，隨隧道使用日久，擔心維修時間會更拉長，甚至影響隧道運作。現時獅隧每日有9萬架次車輛出入，市民反映經常擠塞。施工期間，現有的行車線會繼續使用，即使有特殊情況要封路，亦會在夜間進行。他又指明白居民擔心噪音及空氣污染 ，強調施工過程有嚴格規定，並根據環保署的要求，盡量減少影響。當局希望提升隧道的運作、交通流量及擴闊連接路，以解決有關問題。

土力工程處前處長、工程師學會前會長陳健碩認為，整體工程具必要性，以汽車流量計算，繁忙時間塞車不能接受。惟他認為完工要等12年時間太長。若以鑽挖方式施工，鑽挖堅硬的花崗岩，成本很高。他建議讓承建商選擇用包括爆破在內的其他施工方式，以減少工程時間，達致成本效益。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓表示，開挖隧道工程的技術已有改善，建議已提交立法會討論，會關注涉及的方案及對周邊影響。謝又指，翻新獅隧可增加行車量，接連的道路網亦需要改善，以免出現樽頸情況。